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На Тайване приземлился самолет Нэнси Пелоси

На Тайване приземлился самолет Нэнси Пелоси

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Самолет, где предположительно находится спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Тайбэя, столицы Тайваня, передает УНН со ссылкой на данные Flightradar.

Напомним

Несколько тайваньских СМИ сообщили, что представитель Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань во вторник и проведет ночь в Тайбэе.

Но Китай заявил в понедельник, что его военные "не будут сидеть, сложа руки", если спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань.

Источник: УНН
Теги: США, Тайвань
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