На Тайване приземлился самолет Нэнси Пелоси

КИЕВ. 2 августа. УНН. Самолет, где предположительно находится спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Тайбэя, столицы Тайваня, передает УНН со ссылкой на данные Flightradar.

Напомним

Несколько тайваньских СМИ сообщили, что представитель Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань во вторник и проведет ночь в Тайбэе.

Но Китай заявил в понедельник, что его военные "не будут сидеть, сложа руки", если спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань.