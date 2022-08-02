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Украина прекратила действие еще одного соглашения с беларусью

Украина прекратила действие еще одного соглашения с беларусью

КИЕВ. 2 августа. УНН. Кабинет министров Украины прекратил действие еще одного соглашения с правительством беларуси. Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Цитата

"Прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики беларусь о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности, совершенное 25.06.2001", - написал Мельничук.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь
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