КИЕВ. 3 августа. УНН. Российский автогонщик Александр Смоляр выиграл гонку в Формуле-3 в Венгрии. Когда же Смоляр поднялся на пьедестал, вместо флага страны-агрессора на экране оказалось белое пятно, а вместо российского гимна - прозвучала тишина, сообщает УНН со ссылкой на иностранное издание Sportish.

Детали

В 2022 году впервые за последнее время россия осталась без своего представителя в Формуле-1, но в юниорской серии до сих пор выступает 21-летний Александр Смоляр. Несмотря на жесткие санкции, россиянина все же допустили к участию в Формуле-3, где он даже выиграл.

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Цитата

“Главной интригой было то, что придумают организаторы на церемонии награждения. Смоляр поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала, но вместо флага россии или хотя бы флага FIA обнаружил на экране белое пятно. Вместо гимна россии прозвучала тишина. Это была для него позорная награда”, - сообщают журналисты.

Добавим

российские гонщики ранее принимали участие в Формуле, но после войны, которую развязала россия в Украине, количество гонщиков резко сократилось. В частности, сына российского олигарха Дмитрия Мазепина Никиту, который был гонщиком Формулы-1, высадили прямо с болида из-за санкций со стороны ЕС. ​​Он попал в санкционный список как публичная фигура, которая не отказалась от связи с “Уралкалием” — компанией его отца, выступавшей спонсором команды Никиты Haas.

Теперь Никита занимается гонками исключительно в россии и планирует пересесть с болида на Камаз.

Считает ли сын Мазепина замену болида на грузовик - достижением или наоборот - провалом своей карьеры - неизвестно.