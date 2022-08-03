Вместо Костина и Совгири: ЦИК признала народными депутатами двух "Слуг народа"

КИЕВ. 3 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранными народными депутатами Артема Михайлюка и Александра Васюка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook ЦИК.

Детали

Отмечается, что 27 июля Комиссия получила Постановления ВР о досрочном прекращении полномочий Андрея Костина и Ольги Совгири. Они написали заявления о сложении депутатских полномочий.

"Поэтому избранными народными депутатами Комиссия признала следующих в списке Артема Михайлюка и Александра Ивасюка (на внеочередных выборах 21 июля 2019 года были под #142 и #143 соответственно в избирательном списке партии "Слуга народа")", - говорится в сообщении.

Дополнение

Комитет Верховной Рады по правовой политике возглавлял "Слуга народа" Андрей Костин. Однако 27 июля народные депутаты проголосовали за его назначение Генеральным прокурором Украины. 28 июля Президент подписал соответствующий указ.

Парламент назначил представительницу Верховной Рады в Конституционном суде, народную депутатку от "Слуги Народа" Ольгу Совгирю судьей Конституционного суда Украины.