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"Инсайд подтвердился": нардепы обсуждают новую должность для Венедиктовой в качестве посла в Швейцарии

"Инсайд подтвердился": нардепы обсуждают новую должность для Венедиктовой в качестве посла в Швейцарии

Ирина Венедиктова

КИЕВ. 3 августа. УНН. В депутатском корпусе обсуждают информацию, что Ирину Венедиктову после отставки с должности Генпрокурора хотят отправить послом в Швейцарию, и что уже есть соответствующее представление, пишет УНН.

Детали

"Мой инсайд о назначении Венедиктовой послом в Швейцарию подтвердился. Как и писал, еще 19 июля, Ирина была основным кандидатом на должность украинского посла в Швейцарию. А сегодня Дмитрий Кулеба подписал представление на назначение Венедиктовой послом в Швейцарии", - в частности, написал в Telegram нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко, после соответствующего подтверждения главы МИД в одном из интервью.

Его коллега Ярослав Железняк от "Голоса" и вообще написал: "Теперь есть посол в Швейцарии – Ирина Венедиктова". Правда, добавил, что "официально еще неизвестно, подписал ли Президент, но представление от МИД уже есть".

Ранее о новой должности для Венедиктовой говорили и в монобольшинстве. Так, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечал, что опыт Ирины Венедиктовой "послужит государству на новом месте, нуждающемся в усилении профессиональными менеджерами и юристами", и что ждет "новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте" .

Дополнение

Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой в должности Генерального прокурора Украины 19 июля. Президент тогда же подписал соответствующий указ.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, посол, Швейцария
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