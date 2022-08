"Подтвердили железную поддержку": Пелоси подвела итоги визита на Тайвань

КИЕВ. 3 августа. УНН. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси подвела итоги своего визита на остров Тайвань. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ее Twitter.

Детали

"Наша делегация имела особую привилегию встретиться с президентом Тайваня Цай Инвэн сегодня. Мы обсудили, как Америка и Тайвань могут углубить наши экономические связи, еще больше укрепить наше партнерство в сфере безопасности и защитить наши общие демократические ценности", – отметила Пелоси.

Также Пелоси вручили орден в качестве символа дружбы США и Тайваня.

"Америка остается непоколебимой в своей преданности народу Тайваня – сейчас и на следующие десятилетия", – добавила она.

It was also my high honor to receive from President @iingwen of Taiwan the Order of Propitious Clouds with Special Grand Cordon: a symbol of our treasured friendship. Make no mistake: America remains unwavering in our commitment to the people of Taiwan– now & for decades to come. pic.twitter.com/yFcVQil4TT