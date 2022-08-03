Вчера россия выпустила по Украине ракет на 100 млн долларов – МИД

КИЕВ. 3 августа. УНН. За вчерашний день россия выпустила по Украине ракет на 100 млн долларов. Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует УНН.

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"Только вчера россия атаковала Украину ракетами на 100 миллионов долларов. Своей преступной войной путин доводит россию до бедности, вместо того, чтобы инвестировать в ее будущее. Не пора ли россиянам перестать маршировать с портретами своего коррумпированного лидера и начать задавать вопросы?" – написал Николенко.

Дополнение

2 августа во время воздушной тревоги произошло два взрыва на территории военного объекта в Червоноградском районе Львовской области. Оккупанты выпустили восемь ракет. Часть из них сбили силы ПВО в других областях.