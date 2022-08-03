Им придется что-то придумывать: Зеленский об отношениях с россией после войны

КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия должна сама придумывать, как вернуть хотя бы какую-нибудь возможность к будущему сожительству с другим миром. Об этом он сказал во время выступления перед студентами и преподавателями вузов Австралии, передает УНН.

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"Скажу откровенно, никто ничего не хочет в отношениях с людьми, которые пришли и убили наших людей. Возможно или нет? Это в будущем будет зависеть только от россии, и что для этого нужно я даже не знаю. Есть ли этот перечень? Я не знаю. Каждая семья что-то потеряла, и каждый записал у себя здесь в середине и не забудет это: что отдал, кого отдал. Ребенка отдал, отца отдал, оторванные конечности свои на поле боя отдал. Поэтому им придется придумывать для нас и всего мира (что-то – ред.), чтобы вернуть хоть какую-нибудь возможность к будущему сожительству с другим миром. Это будет их вопрос и только их", – отметил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невозможно разозлить уже взбесившуюся росию. Он добавил, что страна-агрессор сама не хочет "сохранить лицо", ведь давно потеряла его.