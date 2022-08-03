Экономика в коме: Зеленский заявил, что экспорт зерна даст Украине возможность прожить еще 2 месяца

КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экспорт зерна позволит Украине прожить еще 2 месяца и добавил, что экономика страны в коме. Об этом он сказал во время общения со студентами и преподавателями ведущих заведений высшего образования Австралии, передает УНН.

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«Она (экономика – ред.) сегодня находится в коме. Мы должны сделать все, не только Украина, а все вместе с миром, как врачи, чтобы действительно наша экономика начала дышать», - сказал Зеленский.

Детали

По его словам, ежемесячный дефицит составляет 5 млрд долларов.

«Блокирование портов русской федерацией – это большие потери для экономики уже не Украины, а мира. Там (в портах – ред.), как минимум на 10 млрд зерна, которые должны вернуться в нашу экономику…Это зерно предоставит нам возможность прожить еще 2 месяца. Для нас это очень важно, а россия это блокирует, потому что понимает, что блокирование портов может привести к голоду миллионов людей и хаоса во многих странах", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщал, что вопрос разблокирования морских портов для украинской экономики – это вопрос на миллиарды долларов.

Президент Киевской школы экономики, советник руководителя Офиса Президента Украины Тимофей Милованов заявлял, что Украина имеет 2-4 месяца для того, чтобы увеличить внешние заимствования и предотвратить возможный экономический кризис.

Добавим

Первое судно с зерном прибыло в Стамбул 2 августа вечером. Он вышел из порта Одессы 1 августа. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Везет 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан.

Снабжение, которое было отправлено из черноморского порта Одесса в понедельник, является первым в рамках соглашения, поддерживаемого ООН при посредничестве Турции в прошлом месяце.

россия обвиняется в блокировании экспорта и использовании голода в качестве оружия на фоне продовольственного кризиса.

По данным Украины, более 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая все еще ждут экспорта.