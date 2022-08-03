Хотят скрыть свои преступления: омбудсмен объяснил, для чего россия признала "Азов" "террористической организацией"

КИЕВ. 3 августа. УНН. верховный суд российской федерации признал полк «Азов» «террористической организацией» для того, чтобы скрыть системные и массовые нарушения норм международного права и совершение военных преступлений в необоснованной войне против Украины. Об этом в своем Telegram сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Цитата

“Мы уже видим, что эти действия направлены на формирование правовой позиции рф по неприменению к бойцам подразделения “Азов” положений Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными и отказе в предоставлении пленным военнослужащим статуса. Это также попытка легализовать позорные слова Посольства россии в Великобритании, которые были опубликованы 29 июля в официальном твиттере, где указано, что бойцы «Азова» не являются «настоящими солдатами» и «заслуживают смертной казни через повешение», – отметил Лубинец.

Детали

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека видит следующие возможные последствия решения верховного суда рф:

Первое, это решение является попыткой россии вывести военнопленных полка “Азов” из-под действия Третьей Женевской конвенции. Если упростить, то россия будет отказывать в доступе к военнопленным представителям МККК и считать это законным. Это исключит возможность проверки состояния здоровья, противодействия применению к военнопленным бессудным казням, пыткам, а также жестокому обращению. россия перестанет предоставлять информацию через МККК (Центральное агентство розыска) для родственников военнопленных о пребывании в плену и другую информацию;

Вторым возможным следствием является применение к военнопленным уголовного преследования в рамках общеуголовного права на территории российской федерации. То есть, на территории российской федерации военнопленных будут судить как террористов только за причастность к организации, независимо от действий, которые конкретные военнослужащие совершали. Также применение таких норм может происходить и к гражданским лицам, если они оказывали помощь или другим способом взаимодействовали с полком “Азов”. Наказание в россии по этим статьям предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

“Как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обращаю внимание международного сообщества на злоупотребление российской федерацией правом в сфере борьбы с терроризмом. Истинная цель таких действий россии - скрыть системные и массовые нарушения норм международного права и совершение военных преступлений в необоснованной войне против Украины”, – отметил Омбудсмен.

Дополнение

2 августа верховный суд россии признал полк "Азов" "террористической организацией". Заседание прошло в закрытом режиме.

Главное управление разведки МОУ в ответ на "признание" "Азова" террористической организацией в россии заявило, что это отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии Украины.