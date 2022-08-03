В "Газпроме" отказались принимать обратно турбину Siemens: почему

КИЕВ. 3 августа. УНН. В российской компании "Газпром" фактически отказались принимать обратно турбину Siemens из-за "санкционных режимов" и "несоответствия существующей ситуации действующим контрактным обязательствам". Об этом говорится в коротком заявлении компании в Telegram, передает УНН.

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"Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставки двигателя 073 на КС "Портовая" невозможными", - говорится в сообщении.

Ранее

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что газовая турбина для трубопровода «Северный поток-1» готова к использованию, технических причин для сокращения поставок газа нет. рф может ее получить, если предоставит необходимую информацию для ее транспортировки.

Дополнение

Российский "Газпром" 27 июля вдвое сократил объем природного газа, проходящего по магистральному газопроводу из россии в Европу "Северный поток-1", до 20% пропускной способности.

Немецкая компания "Siemens Energy" отправила "Газпрому" выданную Канадой экспортную лицензию, позволяющую ремонтировать, обслуживать и транспортировать турбины для компрессионной станции "Портовая" газопровода "Северный поток".

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