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Кулеба считает реалистическим освобождение всей территории Украины

Кулеба считает реалистическим освобождение всей территории Украины

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 3 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что вся территория Украины будет освобождена от российских оккупантов. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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"Освобождение всей территории Украины реалистично", - ответил министр на вопрос, возможно ли вернуть Херсон под контроль Украины.

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Украинские военнослужащие полностью освободили от российских захватчиков еще семь населенных пунктов в Херсонской области.

В Украине от российских захватчиков ВСУ освободили уже 1054 населенных пункта. На деоккупированных территориях продолжаются восстановительные работы.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, освобождение
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