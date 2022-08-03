Кулеба считает реалистическим освобождение всей территории Украины

КИЕВ. 3 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что вся территория Украины будет освобождена от российских оккупантов. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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"Освобождение всей территории Украины реалистично", - ответил министр на вопрос, возможно ли вернуть Херсон под контроль Украины.

Дополнение

Украинские военнослужащие полностью освободили от российских захватчиков еще семь населенных пунктов в Херсонской области.

В Украине от российских захватчиков ВСУ освободили уже 1054 населенных пункта. На деоккупированных территориях продолжаются восстановительные работы.