Кулеба – Amnesty: "Прекратите заниматься созданием фальшивой реальности"

КИЕВ. 4 августа. УНН. Организация Amnesty International – не о поиске и донесении правды, а о создании "фальшивого баланса". Так на резонансное заявление организации отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

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"Я так же, как и вы, видел заявление Amnesty International. Я так же, как и вы, им возмущен и считаю его несправедливым. Я понимаю, что в ответ на критику Amnesty скажет: "Так мы же критикуем обе стороны конфликта". Но давайте четко договоримся о понимании простых вещей. Такое поведение Amnesty International - это не о поиске и донесении миру правды. Это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой. Между страной, сотнями и тысячами уничтожающей гражданское население, города, территории целые. И отчаянно защищающейся страной, спасая свой народ, спасая континент от этого нашествия", - отметил Кулеба в видеообращении в Facebook.

"Поэтому, пожалуйста, прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты. Займитесь донесением правды, системной, масштабной правды, о том, чем есть сегодняшняя россия", - подчеркнул глава МИД Украины.

Он призвал сделать это "хотя бы во имя гражданских жертв - граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в Торецке сегодня".

Ранее

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя заявление Amnesty International, заявил, что она участвует в российской кампании по дезинформации и пропаганде.

Контекст

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в жилых районах, в том числе школах и больницах, в попытке отразить российское вторжение.