Зеленский назначил Янушевича главой Херсонской ОГА

КИЕВ. 4 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской областной государственной администрации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ №553/2022, размещенный на сайте главы государства.

Цитата

"Назначить Янушевича Ярослава Владимировича главой Херсонской областной государственной администрации", – говорится в указе.

Детали

Президент Украины вручил Янушевичу служебное удостоверение и выразил убеждение, что его опыт и профессионализм пригодятся при выполнении задач, поставленных перед ним как главой важного региона.

Зеленский также отметил, что Херсонская область непременно будет освобождена от российских оккупантов, а коллаборантов привлекут к ответственности.

Справка

Ярослав Янушевич родился в 1978 году в Киеве. В 2000 году окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (специальность "финансы"), в 2009 году – Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова (специальность "правоведение") и Национальную академию государственного управления при Президенте Украины ("управление общественным развитием"), является доктором юридических наук.

С 1996 года Янушевич работал на разных должностях в Государственной налоговой инспекции Киева, с 2001-го – в Государственной налоговой администрации Украины.

В 2006-2007 годах был заместителем председателя ГНАУ. С 2011 по 2013 год – заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины. В 2013-м занимал должность генерального директора ГП "Документ". В 2013-2014 годах – заместитель председателя Государственной финансовой инспекции Украины.

С 2014 года по 2016 год – исполнительный директор предприятия "Украинский государственный центр радиочастот".

С 2016 года – советник генерального директора ГП "Украинский государственный центр радиочастот".

Заслуженный экономист Украины, полный кавалер ордена "За заслуги".