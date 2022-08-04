Зеленский – путину: пора уже подумать, что говорить Богу

КИЕВ. 4 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал российскому диктатору вВладимиру путину подумать уже, что он будет говорить Богу. Об этом он сказал во время онлайн-встречи с африканскими журналистами, в частности, с представителями СМИ из Нигерии, ЮАР, Кении и Ганы, передает УНН.

Зеленский отметил, что конец войны зависит от объединения мира вокруг Украины.

Цитата

«Это не об Украине, это о том, что сейчас здесь горячо, это каждое государство объединяется вокруг Украины, но представляет оно себя, потому что завтра может быть то же самое в этом государстве. Сколько еще нужно войн президенту россии? Может, уже достаточно. Уже возраст у него взрослый. Может, надо думать, что он будет говорить Богу. Может об этом надо думать, что он оставляет на своей земле, что он после себя оставляет кроме ада, что будет с нацией россии, что будет с его народом. Мне кажется есть вещи о которых нужно трезво думать, не диктаторски, а трезво», - отметил Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что украинцы никогда не простят россии эту войну.

«Мы никогда им этого не простим, но он, один человек, представьте себе, 70 лет. Один человек может остановить кровопролитие. Почему мир позволяет одному человеку это делать? 70 лет. Хочу напомнить всем, что Советский Союз сделал подобное со многими людьми то же, но он продержался 70 лет. Что-то символическое в этом», - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил российского диктатора владимира путина "с питоном, который хотел проглотить Украину, но теперь рискует быть разорванным".