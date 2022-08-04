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ЕС ввел новые санкции против Виктора Януковича и его сына

ЕС ввел новые санкции против Виктора Януковича и его сына

КИЕВ. 4 августа. УНН. Совет ЕС решил ввести новые санкции против бывшего президента-беглеца Украины Виктора Януковича и его сына Александра в ответ на продолжающуюся военную агрессию россии против Украины, передает УНН со ссылкой на сайт Европейского совета.

Цитата

«Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении двух дополнительных лиц в ответ на продолжающуюся необоснованную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины», - говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что Совет добавил пророссийского бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры, задействованные в марте 2014 года, за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности и безопасности государства, а также - в случае с Александром Викторовичем Януковичем - за проведение сделок с сепаратистскими группировками на Донбассе.

Соответствующие правовые акты опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Дополнение

Бывший президент Виктор Янукович и его сын Александр снова выиграли в суде общей юрисдикции Евросоюза, чтобы с них сняли санкции ЕС, наложенные в 2014 году. Однако они останутся в списке.

Ранее

Суд общей юрисдикции Евросоюза ранее уже удовлетворял иски Виктора Януковича и его сына Александра против Совета ЕС. В частности, 9 июня отменили санкции, которые действовали против Виктора и Александра Януковичей с 7 марта 2019-го по 6 марта 2020 года.

Источник: УНН
Теги: ЕС, санкции, Виктор Янукович
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