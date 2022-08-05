Каждый, кто амнистирует Россию – помогает террористам, – Зеленский

КИЕВ. 5 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто амнистирует Россию – помогает террористам, передает УНН.

Детали

Владимир Зеленский прокомментировал отчет от Amnesty International относительно Украины, где отметил, что организация хочет переложить ответственность за преступления с агрессора на жертву.

Он отметил, что каждый, кто амнистирует Россию и кто искусственно создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов якобы оправданы или якобы понятны, не может не осознавать, что этим помогает террористам.

Цитата

"А если такие манипулятивные отчеты, то ответственность за гибель людей разделяете с ними", - добавил Президент.

Напомним

Неправительственная организация Соединенного Королевства Amnesty International в своем отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в жилых районах, в том числе школах и больницах, в попытке отразить российское вторжение.