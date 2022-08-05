Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,21 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Киевляне на фоне войны нарастили долги за тепло и горячую воду на треть
Киевляне на фоне войны нарастили долги за тепло и горячую воду на треть
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
168630

Состоялись первые в истории переговоры между президентами Украины и Гвинее-Бисау

Состоялись первые в истории переговоры между президентами Украины и Гвинее-Бисау

Владимир Зеленский во время телефонного разговора

КИЕВ. 5 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Гвинеи-Бисау. Это первые впервые в истории переговоры между странами, передает УНН.

Детали

Состоялись первые в истории двусторонних отношений переговоры между президентами Украины и Гвинее-Бисау. Как отметил Зеленский, Украина готова быть гарантом продовольственной безопасности для африканских стран. Также главы государств обсудили поддержку Украины в международных организациях.

Владимир Зеленский анонсировал дальнейшие переговоры с лидером африканской страны, и подчеркнул, что за последнее время Украина начала надлежащую коммуникацию с восемью лидерами государств Африки.

Напомним

Зеленский призвал африканских лидеров не принимать у себя российских чиновников. Он подчеркнул, что весь мир, в частности страны Африканского континента, не могут занимать нейтральную позицию по войне россии против Украины, поскольку российская агрессия будет иметь последствия и для них тоже.

Ранее

Министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго заявил, что он считает разговоры о голоде в Африке попыткой Запада вовлечь африканские страны в конфликт между Россией и Украиной.

Источник: УНН
Теги: переговоры, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.