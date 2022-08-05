Украина продолжает говорить с Турцией о присоединении к санкциям против рф - посол

КИЕВ. 5 августа. УНН. Украина продолжает говорить с турецкой стороной о том, чтобы они присоединились к ограничениям, введенным со стороны ЕС, США по ограничению сотрудничества с россией. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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«Мы продолжаем говорить с турецкой стороной в нашем двустороннем формате о том, чтобы они присоединились к ограничениям, введенным со стороны ЕС, США, о том, чтобы ограничили сотрудничество с россией. К сожалению, их интересы этому не отвечают, и они продолжают свой путь. В данном случае у нас прямого влияния на принятие такого решения нет. Мы должны в данном случае понимать, что не все происходит так, как мы хотим», – рассказал Боднар.

Дополнение

Минфин США назвал 18 стран, которые помогают россии и беларуси обходить санкции, среди них Турция.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обход санкций российской федерацией через тех или иных иностранных лидеров дает возможность россии чувствовать, что война против Украины может быть долгой.