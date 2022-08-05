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У Воздушных сил ВСУ нет информации о передаче Северной Македонией Украине четырех штурмовиков Су-25

У Воздушных сил ВСУ нет информации о передаче Северной Македонией Украине четырех штурмовиков Су-25

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что у них нет информации о передаче Северной Македонией Украине четырех штурмовых самолетов Су-25. Об этом доложил представитель сил Воздушных сил ВСУ Украины Юрий Игнат на брифинге, информирует УНН.

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«У нас нет подтверждения от официальных источников ни Северной Македонии, ни Министерства обороны Украины относительно передачи этих самолетов. Это появилось в печати, а у нас всегда люди надежные, бегут впереди поезда, всегда хотят быть первыми, освещать эти события. Пока мы такой информации не обнародовали», - заявил он.

Детали 

По его словам, любая помощь от западных партнеров для нас важна, ведь Украина в условиях войны не имеет возможности пополнять запасы, «потому что у нас на вооружении осталась советская техника».

Дополнение 

Сегодня появилась информация, что Северная Македония подарила украинским военным 4 штурмовика Су-25 "Грач".

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби анонсировал объявление нового пакета военной помощи Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВСУ, война
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