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МИД осудил обстрел оккупантами Запорожской АЭС

МИД осудил обстрел оккупантами Запорожской АЭС

КИЕВ. 5 августа. УНН. Министерство иностранных дел решительно осуждает действия российских оккупационных войск на территории захваченной ими Запорожской АЭС в Энергодаре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление МИД.

Цитата

“На фоне циничного видео-заявления президента рф на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия об отсутствии намерений россии применять ядерное оружие в Украине россия прибегла к многочисленным провокациям на ядерном объекте”, – говорится в сообщении.

Детали

В частности, после ввода с начала августа 2022 года в помещения 1-го и 2-го блоков ЗАЭС, находящихся в стадии ремонта, военных грузовиков и внедорожников наполненных оружием, сегодня произошли артиллерийские обстрелы территории у промышленной площадки ЗАЭС.

В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС - Запорожская ТЭС.

Возможные последствия попадания в действующий реактор равноценны применению атомной бомбы.

“Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры для принуждения россии освободить ЗАЭС и передать электростанцию ​​под контроль Украины ради безопасности всего мира”, – подчеркнули в ведомстве.

Дополнение

Сегодня российские военные снова прибегли к провокациям. Как сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, в результате обстрела зафиксировано три «прилета» возле промышленной площадки ЗАЭС.

Источник: УНН
Теги: МИД, война, Запорожская АЭС
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