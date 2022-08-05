В Сочи завершились переговоры Эрдогана и путина, продолжавшиеся более четырех часов
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Сочи завершились переговоры президента россии владимира путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые длились более 4 часов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на росСМИ.
Детали
Переговоры проходили в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь» в Сочи. По итогам переговоров главы государств приняли совместное заявление.
Как пишут российские СМИ, пресс-конференция по итогам переговоров не состоялась из-за графика президента Турции. Главы государств в закрытом режиме должны были обсудить вопросы сотрудничества в сфере экономики, обороны, товарооборота и стратегические проекты.
Телеграм-каналы сообщают, что после визита Эрдоган покинул Сочи.
Добавим
Ранее сообщалось о том, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой владимиром путиным в курортном городе Сочи 5 августа.
По информации турецких СМИ, на повестке дня – тема войны между россией и Украиной и другие процессы в регионе.
Ожидалось, что главы государств дадут также оценку реализации соглашения по "зерновому коридору".