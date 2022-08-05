В Сочи завершились переговоры Эрдогана и путина, продолжавшиеся более четырех часов

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Сочи завершились переговоры президента россии владимира путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые длились более 4 часов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на росСМИ.

Детали

Переговоры проходили в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь» в Сочи. По итогам переговоров главы государств приняли совместное заявление.

Как пишут российские СМИ, пресс-конференция по итогам переговоров не состоялась из-за графика президента Турции. Главы государств в закрытом режиме должны были обсудить вопросы сотрудничества в сфере экономики, обороны, товарооборота и стратегические проекты.

Телеграм-каналы сообщают, что после визита Эрдоган покинул Сочи.

Добавим

Ранее сообщалось о том, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой владимиром путиным в курортном городе Сочи 5 августа.

По информации турецких СМИ, на повестке дня – тема войны между россией и Украиной и другие процессы в регионе.

Ожидалось, что главы государств дадут также оценку реализации соглашения по "зерновому коридору".