Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,21 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Киевляне на фоне войны нарастили долги за тепло и горячую воду на треть
Киевляне на фоне войны нарастили долги за тепло и горячую воду на треть
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
39330

Состоялись первые в истории переговоры между президентами Украины и Малави.

Состоялись первые в истории переговоры между президентами Украины и Малави.

Владимир Зеленский

Источник: Офис Президента

КИЕВ. 6 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с африканским лидером Малави. Об этом информирует УНН.

Детали

Малави – это уже девятое африканское государство, с которым Украина контактирует впервые на самом высоком уровне за всю нашу историю независимости.

Цитата

"Заверил господина Президента в том, что Украина приложит все усилия, чтобы каждая страна, имеющая заинтересованность в нашей агропродукции, могла обеспечить свое потребление. Обсудили также другие вопросы стабильности и наше сотрудничество в международных организациях", - добавил Зеленский.

Напомним

Состоялись первые в истории переговоры между президентами Украины и Гвинее-Бисау.

Источник: УНН
Теги: Африка, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.