Данилов по поводу контрнаступления ВСУ посоветовал набраться терпения и не слушать "диванных" экспертов

КИЕВ. 6 августа. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал набраться терпения по поводу контрнаступления Вооруженных сил Украины, поскольку сроки определяют военные во главе с Верховным Главнокомандующим. "Диванные" эксперты не владеют информацией о реальной ситуации. Об этом он сообщил в интервью одному из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, когда будет контрнаступление и отвоевание украинских городов, Данилов ответил: «Работает ставка Верховного Главнокомандующего нашей страны… Давайте мы спокойно будем относиться к этим вещам, когда это будет происходить. Военные знают свое дело, они знают, когда им нужно начинать, и главное – как быстро, как с наименьшим количеством потерь делать полезное дело для нашей страны: освобождать наши территории от этого оккупанта».

Он отметил, что так называемые «диванные» эксперты не владеют информацией о реальной ситуации.

Данилов напомнил, что уже освобождены от российских оккупантов Киевская, Черниговская и Сумская области.

«Давайте наберемся терпения и подождем, увидеть все это своими глазами», - сказал Данилов.

Дополнение

В июле Институт изучения войны (ISW) сообщал, что украинские военные, вероятно, готовятся к контрнаступлению в Херсонской области или уже начали.

Также в Институте изучения войны сообщали, что Украина захватывает стратегическую инициативу и заставляет россию перераспределять силы и менять приоритеты в ответ на украинские контрнаступательные операции.