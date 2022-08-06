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Зеленский назначил Ермака главным по разработке механизмов компенсации от войны рф

Зеленский назначил Ермака главным по разработке механизмов компенсации от войны рф

Владимир Зеленский (справа)

КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский создал специальную рабочую группу для разработки и внедрения механизмов компенсации ущерба, нанесенного Украине вследствие вторжения российской федерации, сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.

Цитата

"Для создания и внедрения механизма компенсации Президент сформировал специальную рабочую группу под председательством руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, в которую вошли представители Кабинета министров и ведущие украинские и иностранные юристы-международники", – сообщили в ОП.

Детали

Так, Президент провел совещание по компенсации Украине вреда, причиненного агрессией рф. Там обсудили ход переговорного процесса по принудительному изъятию активов россии в пользу нашего государства.

"Продолжается работа над созданием специальной компенсационной комиссии путем заключения многостороннего международного договора с партнерами Украины. Эта комиссия сможет рассматривать заявления о возмещении вреда, причиненного войной", - отметили в ОП.

Такая работа ведется в Совете Европы, ОБСЕ, Европарламенте, ООН и других организациях, добавили в ОП.

"Кроме того, Украина проводит переговоры с партнерами относительно того, каким образом российские активы, которые сейчас заморожены в разных юрисдикциях, могут быть взысканы и направлены на возмещение ущерба, нанесенного войной. Во время совещания было отмечено, что сегодня наши партнеры не подвергают сомнению, что это должно быть сделано, и вопрос лишь в том, чтобы найти юридический механизм", - отметили в ОП.

Дополнение

По оценкам KSE, общая сумма прямых задокументированных убытков выросла до 108,3 млрд долл., минимальные потребности в восстановлении разрушенных активов — 185 млрд долл.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, компенсация, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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