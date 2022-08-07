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Зеленский заявил, что Amnesty International молчит о ядерном терроре российской армии

Зеленский заявил, что Amnesty International молчит о ядерном терроре российской армии

Владимир Зеленский

Источник: Офис Президента

КИЕВ. 7 августа. УНН. Во время своего вечернего Владимир Зеленский заявил, что международная правозащитная организация Amnesty International молчит о ядерном терроре российской армии. Об этом информирует УНН.

Цитата

«Несмотря на то, что российские обстрелы атомной станции являются одним из самых опасных преступлений против украинцев и всех европейцев, против права на жизнь каждого человека, почему нет отчета и даже просто сообщения от Amnesty International об этом. Очень красноречивое молчание, еще раз указывающее на манипулятивную выборку этой организации», — отметил Президент.

Контекст

Неправительственная организация Amnesty International в своем отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах.

Украинская сторона моментально отреагировала на такое заявление.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал это как "участие в российской кампании по дезинформации и пропаганде".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "организация Amnesty International – не о поиске и донесении правды, а о создании фальшивого баланса".

Владимир Зеленский отметил, что организация "хочет переложить ответственность за преступления с агрессора на жертву".

"Не позволим поносить нашу армию", – с таким комментарием выступил министр обороны Украины Алексей Резников.

Источник: УНН
Теги: Amnesty International, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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