Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,21 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Киевляне на фоне войны нарастили долги за тепло и горячую воду на треть
Киевляне на фоне войны нарастили долги за тепло и горячую воду на треть
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
18345

В Тайвань прибыла делегация из Литвы

В Тайвань прибыла делегация из Литвы

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Тайвань прибыла литовская делегация во главе с вицеминистром транспорта и связи Литвы Агне Вайчукевичуте, пишет УНН со ссылкой на Twitter министерство иностранных дел Тайваня.

Цитата

"Тайвань искренне приветствует Агне Вайчукевичуте и ее делегацию. Желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного пребывания, направленного на укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах завтрашнего дня", - говорится в сообщении.

Детали

Согласно пресс-релизу МИД Тайваня, Вайчукевичуте возглавит делегацию из 11 чиновников и представителей отрасли электробусов.

Визит продлится пять дней. Он должен углубить двусторонние обмены и сотрудничество в сфере разумного экологического транспорта, связи 5G и электробусов. 

Делегация посетит правительственные учреждения Тайваня, связанные с транспортом, а также ведущие предприятия по производству электробусов для создания цепи поставок между странами.

Отмечают, что отношения между Тайванем и Литвой в последнее время углубились: 12 июня состоялся визит вице-министра экономики и инноваций Литвы Йовиты Нелюпсене, 22 июня – вице-министра сельского хозяйства Эгидиуса Гедрайтиса.

Ранее

Производитель Snickers извинился перед китайскими пользователями за рекламу, где Тайвань был назван страной.

Источник: УНН
Теги: Литва, Тайвань
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.