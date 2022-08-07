Должен быть более решительный ответ: Зеленский обсудил с главой Евросовета ядерный террор россии

КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем призвал ввести санкции против атомной отрасли россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы государства.

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"Поговорил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, рассказал о ситуации на поле боя, в частности на Запорожской АЭС. Российский ядерный террор требует более решительного ответа от международного сообщества – санкций на российскую атомную отрасль и ядерное топливо. Положительно оценили старт экспорта зерна морским путем. Скоординировали подготовку к саммиту Крымской платформы и других мер. Подчеркнул важность скорейшей разблокировки пакета макрофинансовой помощи для Украины", – написал Зеленский.

Напомним

Владимир Зеленский отметил, что правозащитная организация Amnesty International молчит о ядерном терроре российской армии.