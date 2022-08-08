Отремонтированная турбина для "Северного потока-1" до сих пор в Германии: переговоры с рф продолжаются

КИЕВ. 8 августа. УНН. Турбина для газопровода «Северный поток-1» до сих пор находится в Германии. Переговоры с российской стороной до сих пор продолжаются. Об этом сообщает Welt, информирует УНН.

Детали



По словам руководителя энергетики Кристиана Бруха, турбина для газопровода «Северный поток-1», обслуживаемый Siemens-Energy, до сих пор находится в Германии. До сих пор продолжаются дискуссии о том, можно ли ее поставлять. Ремонт турбин на компрессорной станции может быть, по желанию, продлен.

Относительно спора по поводу турбины и возможных финансовых последствий Брух подчеркнул, что не видит контрактных рисков. Вы можете четко показать «что мы сделали все, чтобы мы могли выполнить».

Напомним

С июня россия сократила поставки газа через «Северный поток-1». Энергокомпания «Газпром» аргументировала это отсутствием турбины. Это важно для создания давления, необходимого для прокачки газа. Газпром неоднократно обвинял своего контрактного партнера Siemens Energy в том, что он не направил необходимые документы и информацию для ремонта машины. Также компания фактически отказалась принимать обратно турбину Siemens из-за "санкционных режимов" и "несоответствия существующей ситуации действующим контрактным обязательствам". Siemens Energy отвергла эти обвинения. Правительство Германии также раскритиковало новые аргументы «Газпрома».