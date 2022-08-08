Появился текст президентского законопроекта о расширении санкций против рф

КИЕВ. 8 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №7640, предусматривающий расширение санкций против российской федерации. Текст появился в открытом доступе на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

В частности, Зеленский рекомендует Раде одобрить решение СНБО от 5 августа "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении российской федерации".

Документ предусматривает санкции против юридических лиц из россии и Украины, конечным собственником, членом и участником которых являются россия и ее граждане, а также лиц, связанных с государством-агрессором.

Пакет санкций будет состоять из 10 пунктов:

– запрет на вывод капитала из Украины в пользу физических и юридических лиц россии;

– запрет на публичные закупки товаров, работ, услуг, связанных с россией;

– остановка разрешений на пользование недрами;

– запрет приватизировать или арендовать государственное имущество;

– запрет на заход российских судов и самолетов;

– прекращение выдачи наличных и платежных карт лицам, связанным с агрессором;

– запрет на приобретение ценных бумаг от российских эмитентов;

– запрет (разрешений и лицензий НБУ) на инвестиции в россию;

– запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности в россию;

– запрет на приобретение права собственности на землю для лиц, связанных с рф.

Указанные меры (санкции) после принятия Верховной Радой Украины будут действовать в течение 10 лет.

Вместе с тем, санкции не будут распространяться на россиян, живущих в Украине на законных основаниях.

Дополнение

6 августа Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об утверждении решения СНБО от 5 августа этого года о применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении рф.