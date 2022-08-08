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САП подала апелляцию на решение суда отпустить экс-нардепа Мартыненко под залог

САП подала апелляцию на решение суда отпустить экс-нардепа Мартыненко под залог

Николай Мартыненко

КИЕВ. 8 августа. УНН. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал апелляционную жалобу на решение ВАКС о применении к экс-нардепу, бывшему главе Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Николая Мартыненко меры пресечения в виде залога около 5 млн грн. Об этом сообщает САП, передает УНН.

Цитата

«8 августа 2022 года прокурор САП подал в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционную жалобу на меру пресечения, которая была избрана народному депутату Украины ІІІ-VIII созывов – бывшему председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что ввиду тяжести преступления прокурор в апелляционной жалобе просит суд применить к указанному подозреваемому более строгую меру пресечения, а именно содержание под стражей с альтернативой внесения более 70 млн гривен залога.

Дополнение

4 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-нардепу, бывшему председателю Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Николаю Мартыненко в виде залога около 5 млн грн.

Экс-нардепу и члена партии "Народный фронт" Николаю Мартыненко сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды и отмывании средств.

Напомним

Мартыненко является обвиняемым по другому делу, расследованному НАБУ и САП. По данным обвинения, он вместе с сообщниками организовал схемы хищения средств из госпредприятий ВостокГОК и "Энергоатом". Общий ущерб составил более 6,4 млн евро и 17,2 млн дол.

Источник: УНН
Теги: суд, прокуратура, Украина
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