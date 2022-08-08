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Ездил выступать в рф после начала полномасштабной войны: украинского фигуриста Петренко лишили стипендии Президента

Ездил выступать в рф после начала полномасштабной войны: украинского фигуриста Петренко лишили стипендии Президента

КИЕВ. 8 августа. УНН. Украинский фигурист, чемпион XVI зимних Олимпийских игр по фигурному катанию на коньках Виктор Петренко лишен стипендии Президента из-за посещения россии и выступлений на территории страны-агрессора после начала полномасштабной войны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Цитата

«Президент Украины Владимир Зеленский лишил стипендии украинского фигуриста, чемпиона XVI зимних Олимпийских игр по фигурному катанию на коньках Виктора Петренко. Глава государства подписал соответствующий указ №567/2022», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в июле текущего года спортсмен выступил на ледовом шоу «Аленький цветочек» в Сочи, несмотря на развязанную российской федерацией жестокую войну против Украины. Его поступок был осужден Национальным олимпийским комитетом и Украинской федерацией фигурного катания (УФФК).

Кроме того, Виктор Петренко прекратил участие в учебно-тренировочном процессе, подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и деятельности по развитию общественного физкультурно-спортивного движения.

«Учитывая указанное, УФФК внесла в Министерство молодежи и спорта представление о лишении его государственной стипендии. В соответствии с пунктом 9 Положения о государственных стипендиях чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр от 18 августа 2004 года, Виктор Петренко лишен государственной стипендии, назначенной ему указом Главы государства № 456/2022 от 28 июня 2022 г. указывается в уведомлении.

Дополнение

Бывшему украинскому телеведущему Коту сообщили о подозрении в госизмене.

Источник: УНН
Теги: спорт, Россия, Украина, стипендии, война
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