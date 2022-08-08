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В Ливане покупатель отказался принять груз с украинской кукурузой

В Ливане покупатель отказался принять груз с украинской кукурузой

КИЕВ. 8 августа. УНН. Конечный покупатель в Ливане отказался принять груз с украинской кукурузой из-за задержки сроков доставки. Об этом сообщило Посольство Украины в Ливане, передает УНН.

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«По информации грузоотправителя, конечный покупатель в Ливане отказался принять груз из-за задержки сроков доставки (более 5 месяцев). Так что грузоотправитель сейчас ищет другого грузополучателя. Это может быть в Ливане или другой стране», – говорится в сообщении.

Дополнение

7 августа сообщалось, что первое судно с украинской кукурузой, которое должно было зайти в порт ливанского Триполи, задерживается.

Напомним

Суд в Ливане снял арест с сирийского судна Laodecia с украинским зерном и мукой, которые украла россия.

Посольство Украины в Ливане сообщило о заходе 27 июля в морской порт Триполи сирийского судна, которое было загружено в порту Феодосия вывезенным с оккупированных территорий ячменем. Позже посол сообщил, что пришвартованное в Ливане сирийское судно везло из временно оккупированного россией Крыма муку, а пшеница была украдена из временно захваченного Бердянска Запорожской области.

Ливан отверг заявление Украины о краже зерна.

Источник: УНН
Теги: Украина, Ливан
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