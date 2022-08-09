Зеленский провел телефонный разговор с президентом Конго: речь шла о продовольственном кризисе

КИЕВ. 9 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди, где обсудили продовольственный кризис и поддержку Украины. Об этом он сообщил в своем Twitter, передает УНН.

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«Провел разговор с Президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди. Во время первых в истории переговоров между Украиной и Конго отметил необходимость преодолеть продовольственный кризис, вызванный агрессией россии в отношении Украины. Отметил важность поддержки Украины со стороны Конго, в частности, в ООН. Настроен на углубление сотрудничества с Африкой!»– сообщил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нельзя африканским лидерам принимать чиновников из российской федерации.