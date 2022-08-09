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Верещук: взрывы в Новофедоровке – напоминание о том, чей Крым

Верещук: взрывы в Новофедоровке – напоминание о том, чей Крым

КИЕВ. 9 августа. УНН. Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что сегодняшние взрывы во временно оккупированном Крыму являются очередным напоминанием о том, чей он, информирует УНН.

Цитата

"Сегодня – Международный день коренных народов. В Украине таковыми считаются крымские татары, караимы и крымчаки. А сегодняшние взрывы в Новофедоровке являются очередным напоминанием о том, чей Крым. Потому что это Украина!" – написала Верещук.

Напомним

Сегодня во временно оккупированном Крыму, недалеко от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы. Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧП на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

Минобороны рф списало взрывы на "детонацию боеприпасов".

Источник: УНН
Теги: Крым, взрывы
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