Украина и Польша начали восстановление межгосударственной линии электропередачи

КИЕВ. 9 августа. УНН. «Укрэнерго» и польский оператор системы передачи PSE S.A. начали возобновление межгосударственной линии электропередачи между Украиной и Польшей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НЭК “Укрэнерго”.

Детали

Соответствующее рамочное соглашение подписали председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий и президент PSE S.A. Эрик Клоссовски.

Сообщается, что экспорт в Польшу возобновился через несколько недель после синхронизации энергосистемы Украины с энергосетью континентальной Европы и сейчас составляет 215 МВт. Введение восстановленного интерконнектора в работу в начале следующего года может увеличить физические возможности для экспорта украинской электроэнергии в Польшу еще почти на 1000 МВт.

Цитата

“Проект по восстановлению межгосударственной линии электропередачи реализуется во исполнение меморандума между Министерством энергетики Украины и Министерством климата и окружающей среды Польши, который был подписан в июне 2022 года.

Он поддерживает правительства обеих стран и отвечает планам развития сетей «Укрэнерго» и PSE S.A.”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что с 30 июля Украина будет поставлять в Европу 250 МВт электроэнергии, планируется увеличить показатель еще в восемь раз.