Правительство прекратило действие Соглашения о сотрудничестве между МВД Украины и беларуси

КИЕВ. 9 августа. УНН. Кабинет министров Украины прекратил действие Соглашения о сотрудничестве между Министерствами внутренних дел Украины и беларуси. Об этом УНН сообщает со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

Цитата

“Прекращено действие Соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел республики беларусь, осуществленное 06.03.1992”, – говорится в сообщении.

Дополнение

2 августа Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения между Правительствами Украины и республики беларусь о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности, совершенное 25.06.2001 года.