Еще раз напоминаем о правилах пожарной безопасности: в Минобороны прокомментировали пожар на аэродроме "Саки"
КИЕВ. 9 августа. УНН. Министерство обороны Украины не может установить причину возгорания на территории аэродрома «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка во временно оккупированном россией Крыму. В то же время там напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах, передает УНН со ссылкой на заявление министерства.
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“Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах”, – говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что факт пожара может быть использован страной-террористом в информационной войне.
“Не исключаем, что оккупанты “случайно” найдут какие-то характерные “шеврон”, “визитку” или даже “ДНК”. Обращаем внимание, что одежда из хлопка очень гигиеническая”, – добавили в министерстве.
Дополнение
Сегодня во временно оккупированном Крыму, неподалеку от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.
Впоследствии оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧП на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".
Минобороны рф списало взрывы на "детонацию боеприпасов".
Так называемый “глава” Крыма сергей аксенов заявил, что в результате взрыва в Новофедоровке погиб один человек.