Еще раз напоминаем о правилах пожарной безопасности: в Минобороны прокомментировали пожар на аэродроме "Саки"

КИЕВ. 9 августа. УНН. Министерство обороны Украины не может установить причину возгорания на территории аэродрома «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка во временно оккупированном россией Крыму. В то же время там напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах, передает УНН со ссылкой на заявление министерства.

Цитата

“Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах”, – говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что факт пожара может быть использован страной-террористом в информационной войне.

“Не исключаем, что оккупанты “случайно” найдут какие-то характерные “шеврон”, “визитку” или даже “ДНК”. Обращаем внимание, что одежда из хлопка очень гигиеническая”, – добавили в министерстве.

Дополнение

Сегодня во временно оккупированном Крыму, неподалеку от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.

Впоследствии оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧП на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

Минобороны рф списало взрывы на "детонацию боеприпасов".

Так называемый “глава” Крыма сергей аксенов заявил, что в результате взрыва в Новофедоровке погиб один человек.