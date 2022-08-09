Не теряйте времени: Чубаров после "хлопка" призвал россиян выезжать из Крыма

КИЕВ. 9 августа. УНН. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров после взрывов на полуострове призвал россиян не тратить попусту время и выезжать из Крыма. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Граждане россии, незаконно находящиеся/поселившиеся в оккупированном россией Крыму! ... вы получили первый "звонок", указывающий вам немедленно покинуть территорию оккупированного россией Крыма.

Знайте, ваше пребывание в оккупированном Крыму незаконно и преступно. Не теряйте времени, уезжайте из оккупированного россией Крыма уже сегодня", - написал Чубаров.

Добавим

Глава Меджлиса также отметил, что "выигрывает тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив!"

Ранее

Сегодня во временно оккупированном Крыму, недалеко от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.

Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

Минобороны рф списало взрывы на "детонацию боеприпасов".

Впоследствии "глава" Крыма заявил, что в результате взрыва в Новофедоровке погиб один человек.