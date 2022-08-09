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Залужный провел телефонный разговор с главнокомандующим вооруженными силами НАТО в Европе

Залужный провел телефонный разговор с главнокомандующим вооруженными силами НАТО в Европе

КИЕВ. 9 августа. УНН. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Об этом он сообщил в своем Telegram, пишет УНН.

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“Взаимное доверие, постоянный диалог на стратегическом уровне и эффективное сотрудничество на оперативном звене способствуют тому, что сотрудничество между Вооруженными Силами Украины и Командованием Вооруженных Сил США в Европе является системным и результативным, а процесс предоставления военной помощи Украине непрерывным", — написал Залужный.

Дополнение

2 августа состоялся совместный телефонный разговор Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного с председателем обьединого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США генералом Кристофером Каволи.

Источник: УНН
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