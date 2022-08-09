Байден подписал документы о ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО

КИЕВ. 9 августа. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал ратификационные документы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Цитата

"Мы вместе взяли на себя обязательства, что Соединенные Штаты, Финляндия и Швеция продолжат сохранять бдительность по поводу любых угроз для нашей общей безопасности", - заявил Байден.

Детали

Он также добавил, что перед церемонией провел телефонные переговоры с лидерами этих стран.

Президент США призвал союзников по НАТО как можно скорее завершить процессы ратификации на национальном уровне, чтобы Швеция и Финляндия приобрели официальное членство.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем делать такое будущее, которое хотим видеть мы. Поэтому в момент, когда путинская россия уничтожает мир и безопасность в Европе, когда автократы бросают вызов основам базирующегося базопорядка мощность трансатлантического Альянса и приверженность Америки НАТО является важнейшим фактором, чем когда-либо", - подчеркнул он.

Байден отметил, что путин хотели разъединить Альянс, однако вышло наоборот: "Он стремился добиться "финляндизации" НАТО, однако получил "НАТОфикацию" Финляндии".

Президент США напомнил основополагающий принцип коллективной обороны Альянса, когда атака на одного считается нападением на всех членов.

Напомним

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано полномасштабной войной россии против Украины, которая началась 24 февраля.

Турция, древний член Альянса, выразила возражения против их заявок на членство, критикуя страны за поддержку "террористических групп". После углубленных переговоров между странами, Турция задекларировала, что на саммите в Мадриде поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО.

29 июня лидеры НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Североатлантическому союзу.

Американский Сенат поддержал резолюцию о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, тем самым дав согласие на предложение президента Джо Байдена.