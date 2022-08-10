россияне начали обучение на иранских беспилотниках - CNN

КИЕВ. 10 августа. УНН. Российские специалисты за последние несколько недель начали тренировки с беспилотниками в Иране. Это признак того, что россия намерена приобрести системы для того, чтобы использовать их в войне в Украине, рассказал CNN представитель правительства США, пишет УНН.

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"В течение последних нескольких недель российские официальные лица проводили обучение в Иране в рамках соглашения о передаче БПЛА из Ирана в россию", - сообщил представитель США.

Он добавил, что недавно разведывательные данные об обучении были рассекречены.

Контекст

12 июля советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей "сотни" боевых беспилотников для использования в войне против Украины. Он добавил, что пока неизвестно, доставила ли страна какие-либо БПЛА россии.

Позже Белый дом обнародовал информацию, что российские чиновники посетили Иран для осмотра боевых дронов.

19 июля в Госдепе США заявили, что Вашингтон введет санкции против Ирана, если страна будет поставлять россии боевые беспилотники.