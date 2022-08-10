Как правильно использовать дипломатические паспорта: разъяснение от МИД

КИЕВ. 10 августа. УНН. Для служебной командировки за границу дипломатический паспорт выдают, в частности, нардепам, членам правительства, секретарю СНБО, главе Офиса Президента Украины. Диппаспорт нужно возвращать на хранение в МИД в течение десяти дней после завершения командировки. Об этом сообщило МИД Украины, передает УНН.

Детали

Согласно действующему законодательству, на срок выезда в служебную командировку за границу дипломатический паспорт выдается:

• народным депутатам Украины;

• дипломатическим работникам;

• дипломатическим курьерам;

• членам Кабинета Министров;

• главе Конституционного Суда;

• главе Верховного Суда;

• секретарю Совета национальной безопасности и обороны;

• главе Офиса Президента Украины;

• главам и членам делегаций Украины на международные переговоры, образованные в соответствии с актами Президента Украины, Кабинета Министров Украины, если такими актами предусмотрена выдача дипломатического паспорта.

Цитата

"Никогда дипломатические паспорта не могут использоваться для других чем официальная командировка поездок. Не только народные депутаты, но и остальные категории лиц, имеющие право на дипломатический паспорт, должны неукоснительно соблюдать положение о дипломатическом паспорте, утвержденное указом Президента Украины, и возвращать дипломатический паспорт на хранение в МИД Украины в течение десяти дней после завершения командировки. В случае нарушения этого требования законодательства соответствующий дипломатический паспорт будет признан недействительным", - говорится в сообщении.

Добавим

В МИД заявили, что ожидают полного сотрудничества и понимания всех вышеупомянутых категорий лиц относительно необходимости соблюдения украинского законодательства.

"Со своей стороны, Министерство иностранных дел Украины и дальше будет оказывать им полное содействие в работе на международном направлении", - говорится в сообщении.

Напомним

СМИ писали, что МИД аннулировал 225 дипломатических паспортов народных депутатов. Среди них: первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава партии "Слуги народа" Елена Шуляк.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что признали недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, поскольку их не вернули вовремя на хранение.