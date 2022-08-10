Состоялись первые в истории отношений переговоры между президентами Украины и Ганы
КИЕВ. 10 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Республики Гана Наной Акуфо-Аддо, передает УНН.
Цитата
«Провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Республики Гана Нана Акуфо-Аддо. Говорили о поддержке Украины в международных организациях, в частности, в СБ; готовность Украины и дальше быть гарантом продовольственной безопасности в регионе. Активно работаем дальше над усилением взаимодействия с Африкой», - написал Зеленский в Twitter.
Добавим
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осенью планирует посетить страны Африканского континента.
Дополнение
Ранее сообщалось, что состоялись первые в истории отношений переговоры между президентами Украины и Ботсваны.
Также Зеленский впервые поговорил с президентами Малави, Гвинеи-Бисау.
В тексте упоминаются