КИЕВ. 10 августа. УНН. Поездка Президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20 осенью будет зависеть от текущей ситуации в стране на тот момент. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил пресс-секретарь Главы государства Сергей Никифоров.

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На вопрос, поедет ли Президент Украины Владимир Зеленский на саммит G20, Никифоров ответил: «Все будет зависеть от текущей ситуации в стране на тот момент».

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Ранее Зеленский заявлял, что участие Украины в саммите G20 будет зависеть от ситуации безопасности в Украине и от состава участников саммита.

Недавно советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что если на саммите G20 будет присутствовать путин, то, безусловно, нужно будет думать о необходимости присутствия украинской стороны.

В целом Подоляк отметил, что присутствие Зеленского будет решаться конкретно ближе уже к саммиту.

Российский диктатор владимир путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите "Группы двадцати", но формат участия пока уточняется.

СМИ сообщали в апреле, что Белый дом частно сообщил Индонезию, что россия не должна быть допущена к участию в саммите G20 в этом году, хотя президент страны объявил, что путин принял приглашение принять участие.

Добавим

В апреле сообщалось, что президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Зеленский и Путин приняли приглашение принять участие в саммите G20 на Бали в ноябре.