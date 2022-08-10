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Второй сухогруз прибыл на погрузку в порт Черноморск – Кубраков

Второй сухогруз прибыл на погрузку в порт Черноморск – Кубраков

КИЕВ. 10 августа. УНН. Второй сухогруз прибыл для погрузки в порт Черноморск. Он готов экспортировать 30 тысяч тонн кукурузы. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, пишет УНН.

Цитата

«2-й сухогруз прибыл на погрузку в порт Черноморск. Судно OSPREY S готово экспортировать 30 000 тысяч тонн кукурузы. Давайте работать дальше!» - написал Кубраков в Twitter.

Дополнение

5 августа сообщалось, что координационный центр в Стамбуле выдал разрешение на проход через морской гуманитарный коридор трех украинских судов с кукурузой.

8 августа Кубраков сообщал, что первое судно с зерном, отправившимся из порта Одесщины в пределах "зернового коридора", прибыло в порт назначения в Турции.

Первое судно с зерном прибыло в Стамбул 2 августа вечером. Он вышел из порта Одессы 1 августа. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне везет 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан.

Источник: УНН
Теги: Россия, зерно, Украина, война
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