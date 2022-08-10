Михалков, Аллегрова и советник четырех президентов Украины: в список кандидатов на международные санкции внесено еще более 360 человек

КИЕВ. 10 августа. УНН. Национальное агентство по предотвращению коррупции добавило в списки потенциальных кандидатов на международные санкции еще 362 человека, поддерживающих политику кремля, в частности режиссера Никиту Михалкова, певицу Ирину Аллегрову и экс-нардепа, советника четырех украинских президентов Дмитрия Выдрина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАПК.

Цитата

«Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) добавило в списки потенциальных кандидатов на международные санкции еще 362 человека, поддерживающих политику кремля», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что это уже 22-й перечень, который НАПК направило в Министерство иностранных дел Украины для расширения санкций странами-партнерами, а также в Офис Генерального прокурора, Службу безопасности Украины – для осуществления мер привлечения к уголовной ответственности, блокирования активов и решения вопроса взыскания в пользу Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский продвигает идею запрета россиянам посещать западные страны

В частности, НАПК инициирует наложение санкций на:

· лиц, причастных к производствам против российских оппозиционеров за их антивоенные публичные высказывания:

– 8 судей, принимавших решение по делам против депутата муниципального округа Красносельского г. Москвы Елены Котеночкиной и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, открыто осудивших военную агрессию против Украины. Оппозиционного активиста Владимира Кара-Мурзу арестовали за распространение «фейков» о русской армии. По этому обвинению заочно арестовали и Елену Котьоночкину.

–14 депутатов совета депутатов г. Новосибирска, инициировавших преследование депутата Хельги Пироговой. Коллективное обращение депутатов стало основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Хельги Пироговой по статье о «военных фейках».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский суд разрешил арестовать Николая Баскова

пропагандисты, среди которых:

– бывший народный депутат Украины, советник четырех украинских президентов Дмитрий Выдрин. Российское вторжение Выдрин считает демилитаризацией и денацификацией, выражает свое «экспертное мнение» как политолог и журналист пропагандистского портала «Украина.ру»;

– историк Феликс Разумовский, распространяющий нарративы о «идеологии укрфашизма», «внешнее управление Украиной» и «преступления ВСУ перед мирным населением»;

– режиссер Никита Михалков, распространяющий абсурдные заявления о биолаборатории и попытке уничтожения славянского этноса инфицированными птичками;

– певица Ирина Аллегрова, после долгого молчания публично заявила, что поддерживает действия российской армии;

– рок-певцы Валерий Кипелов и Александр Иванов, пропагандирующие войну на своих концертах.

НАПК также предложило включить в списки главу российского Красного Креста Павла Савчука. Эта организация агитирует россиян идти на войну против Украины и посылает гуманитарные грузы российским военным.

«Всего в списки внесено уже 18,9 тыс. физических и 4 тыс. юридических лиц», - информирует НАПК.