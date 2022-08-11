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В мид рф заявили, что Швейцария не может представлять интересы Украины в россии

В мид рф заявили, что Швейцария не может представлять интересы Украины в россии

КИЕВ. 11 августа. УНН. В мид рф заявили, что Швейцария якобы не может представлять интересы Украины в россии, так как "утратила" свой нейтральный статус, присоединившись к санкциям против рф. Такие слова заместителя директора департамента информации и печати мид рф ивана нечаева цитируют росСМИ, передает УНН.

По словам нечаева, Швейцария уже давно интересовались мнением москвы о возможном представительстве интересов Украины в рф и наоборот.

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"Мы четко ответили, что Швейцария, к сожалению, потеряла статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов", – сказал он.

Дополнение

МИД Украины ранее сообщил, что достиг принципиальной договоренности со Швейцарией о представлении украинских интересов на территории россии.

В июне президент Швейцарии Иньяцио Кассис сообщал, что Швейцария может начать предоставлять консульские услуги россии и Украины.

Украина разорвала дипломатические отношения с россией 24 февраля.

Источник: УНН
Теги: Россия, МИД РФ, Украина, дипломат, Швейцария, консул
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