После взрывов на аэродромах "Саки" и "Зябровка" кремль может сменить военный руководящий состав - Генштаб

КИЕВ. 11 августа. УНН. В россии продолжаются репрессивные меры в отношении высшего и старшего офицерского состава вооруженных сил российской федерации из-за провалов стратегических планов на украинском направлении. После взрывов на аэродромах “Саки” и “Зябровка” ожидаются новые кадровые решения относительно руководящего состава. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает корреспондент УНН.

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“Около 30-40% генералов и офицеров, принимавших участие в планировании “специальной военной операции”, отстранены от выполнения служебных обязанностей и находятся под следствием. С учетом взрывов, произошедших в последнее время на аэродромах “Саки” и “Зябровка”, ожидаются новые кадровые решения относительно руководящего состава”, – сказал представитель Генштаба.

Детали

По словам Громова, в россии продолжаются репрессивные меры в отношении высшего и старшего офицерского состава вооруженных сил российской федерации из-за провалов стратегических планов на украинском направлении.

По имеющимся данным, министр обороны рф сергий шойгу и начальник генерального штаба вооруженных сил российской федерации генерал валерий герасимов остаются на должностях исключительно для предотвращения дискредитации высшего военно-политического руководства.

Дополнение

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщала, что в районе белорусского аэродрома "Зябровка" в ночь с 10 на 11 августа раздались взрывы. В беларуси заявили, что во время контрольного пробега одной из единиц техники после замены двигателя произошло ее возгорание.

9 августа, во временно оккупированном Крыму, недалеко от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы. Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение девяти самолетов захватчиков во временно оккупированном Крыму.