Медицинские и коммунальные услуги не являются коллаборационной деятельностью: новые законопроекты от Минреинтеграции

КИЕВ. 11 августа. УНН. Минреинтеграции предложило два законопроекта, где указан четкий перечень деятельностей, не являющихся коллаборационизмом. Также не будет наказываться принудительное сотрудничество с оккупантами. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.

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«Наказывается только добровольное осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором и незаконными органами власти за исключением случаев, определенных законом. И в законе четко такие случаи предусмотрены. Также мы четко прописали, что, к примеру, доставка пенсии, предоставление медицинских услуг, жилищно-коммунальных услуг, работа банков не является коллаборационной деятельностью», – сообщила Верещук.

Напомним

Государственное бюро расследований с 24 февраля открыло уже 752 производства по предателям и коллаборантам.