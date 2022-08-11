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Медицинские и коммунальные услуги не являются коллаборационной деятельностью: новые законопроекты от Минреинтеграции

Медицинские и коммунальные услуги не являются коллаборационной деятельностью: новые законопроекты от Минреинтеграции

КИЕВ. 11 августа. УНН. Минреинтеграции предложило два законопроекта, где указан четкий перечень деятельностей, не являющихся коллаборационизмом. Также не будет наказываться принудительное сотрудничество с оккупантами. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата

«Наказывается только добровольное осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором и незаконными органами власти за исключением случаев, определенных законом. И в законе четко такие случаи предусмотрены. Также мы четко прописали, что, к примеру, доставка пенсии, предоставление медицинских услуг, жилищно-коммунальных услуг, работа банков не является коллаборационной деятельностью», – сообщила Верещук.

Напомним

Государственное бюро расследований с 24 февраля открыло уже 752 производства по предателям и коллаборантам.

Источник: УНН
Теги: Россия, ВР, Украина, законопроект, война
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